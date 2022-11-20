Женщинам Украины вручили премию имени Джона Маккейна 20 ноября, 08:31 Елена Зеленская выступила на Международном форуме безопасности в Галифаксе (Фото:Halifax The Forum / Twitter)

Премия имени сенатора Джона Маккейна, которую вручают в рамках Международного форума безопасности в Галифаксе, в этом году присуждена всем женщинам Украины.

Об этом сообщается в Twitter форуме.

«Женщины Украины невольно стали героинями со смелостью, честью и достоинством, вдохновившими мир», — сказал сын покойного сенатора Джек Маккейн, вручавший премию.

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От имени украинок премию приняла первая леди Елена Зеленская, выступление которой состоялось в формате видеообращения. Она обратилась к участникам форума и поблагодарила женщин Украины. Зеленская также напомнила, что в Киеве есть улица имени Джона Маккейна.



В презентации премии отметили, что 15% Вооруженных сил Украины составляют женщины, но они выполняют под обстрелами и другую работу для победы.

Премия Джона Маккейна за лидерство на государственной службе вручается лицам, проявившим незаурядное лидерство в борьбе за справедливость.

На сайте премии отмечают, что этой наградой Международный форум безопасности в Галифаксе отдает честь сенатору Джону Маккейну — «постоянному напоминанию о силе человеческого духа», который во время войны и во время мира боролся за свободу, равенство, возможности и демократию.

