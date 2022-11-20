Женщинам Украины вручили премию имени Джона Маккейна

20 ноября, 08:31
Поделиться:
Елена Зеленская выступила на Международном форуме безопасности в Галифаксе (Фото:Halifax The Forum / Twitter)

Елена Зеленская выступила на Международном форуме безопасности в Галифаксе (Фото:Halifax The Forum / Twitter)

Премия имени сенатора Джона Маккейна, которую вручают в рамках Международного форума безопасности в Галифаксе, в этом году присуждена всем женщинам Украины.

Об этом сообщается в Twitter форуме.

Читайте также:

Женщины обнимают украинскую военную после освобождения Херсона (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko) Средства гигиены, форма и удобное белье. В чем нуждаются украинские женщины-военнослужащие сегодня и кто помогает закрывать потребности

«Женщины Украины невольно стали героинями со смелостью, честью и достоинством, вдохновившими мир», — сказал сын покойного сенатора Джек Маккейн, вручавший премию.

Видео дня

От имени украинок премию приняла первая леди Елена Зеленская, выступление которой состоялось в формате видеообращения. Она обратилась к участникам форума и поблагодарила женщин Украины. Зеленская также напомнила, что в Киеве есть улица имени Джона Маккейна.

В презентации премии отметили, что 15% Вооруженных сил Украины составляют женщины, но они выполняют под обстрелами и другую работу для победы.

https://twitter.com/HFXforum/status/1593949362778165248

Премия Джона Маккейна за лидерство на государственной службе вручается лицам, проявившим незаурядное лидерство в борьбе за справедливость.

На сайте премии отмечают, что этой наградой Международный форум безопасности в Галифаксе отдает честь сенатору Джону Маккейну — «постоянному напоминанию о силе человеческого духа», который во время войны и во время мира боролся за свободу, равенство, возможности и демократию.

Редактор: София Лазарова

Теги:   США Премия Женщины Сенат США Джон Маккейн Сенатор Украинские женщины Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X