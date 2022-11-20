Украина с союзниками приступила к разработке декларации о воздушном щите 20 ноября, 00:43 ПВО (Фото:2.bp.blogspot.com)

Украина вместе с союзниками начала разработку совместной декларации об украинском воздушном щите. Цель — построение комплексной многоуровневой системы противовоздушной и противоракетной обороны Украины.

Об этом сообщает Офис президента.



«Поскольку российские удары по украинским городам и объектам критической инфраструктуры, очевидно, будут продолжаться, Украине крайне необходима эффективная противоракетная оборона. Очень оперативно, до наступления зимы! Цель состоит в том, чтобы построить комплексную многоуровневую систему противовоздушной и противоракетной обороны Украины. И это будет вкладом в общую авиационную безопасность всего Европейского континента», — сказал руководитель Офиса Президента Андрей Ермака, выступая на Halifax International Security Forum.

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Фото: Инфографика: НВ