Украина с союзниками приступила к разработке декларации о воздушном щите

20 ноября, 00:43
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ПВО (Фото:2.bp.blogspot.com)

ПВО (Фото:2.bp.blogspot.com)

Украина вместе с союзниками начала разработку совместной декларации об украинском воздушном щите. Цель — построение комплексной многоуровневой системы противовоздушной и противоракетной обороны Украины.

Об этом сообщает Офис президента.

«Поскольку российские удары по украинским городам и объектам критической инфраструктуры, очевидно, будут продолжаться, Украине крайне необходима эффективная противоракетная оборона. Очень оперативно, до наступления зимы! Цель состоит в том, чтобы построить комплексную многоуровневую систему противовоздушной и противоракетной обороны Украины. И это будет вкладом в общую авиационную безопасность всего Европейского континента», — сказал руководитель Офиса Президента Андрей Ермака, выступая на Halifax International Security Forum.

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Инфографика: НВ
Фото: Инфографика: НВ
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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   ПВО Ракетные удары Война в Украине Ракетный щит Правительственный офис по вопросам евроинтеграции Война России против Украины

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