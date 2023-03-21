Премьер Японии Кисида приехал в Киев
Фумио Кисида (Фото:YOSHIKAZU TSUNO/Pool via REUTERS)
Во вторник, 21 марта премьер-министр Японии Фумио Кисида прибыл в Киев.
Об этом сообщает Kyodo.
СМИ сообщили, что глава правительства Японии намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Перед поездкой в Украину Кисида находился в Индии с официальным визитом.
Ожидается, что японский премьер решительно выступит против вооруженной агрессии РФ и подтвердит свою решимость поддерживать международный порядок, основанный на верховенстве закона.
22 марта он посетит Польшу, а затем вернется в Японию.
6 января Зеленский и Кисида провели телефонный разговор. Токио хочет пригласить президента Украины принять участие в онлайн-формате в саммите G7, который пройдет 19−21 мая в Хиросиме. Также Япония готовит комплексный план для поддержки Украины, который представит в «соответствующее время».
Это первый визит Кисиды в Украину.