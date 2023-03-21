Премьер Японии Кисида приехал в Киев 21 марта, 12:28 Фумио Кисида (Фото:YOSHIKAZU TSUNO/Pool via REUTERS)

Во вторник, 21 марта премьер-министр Японии Фумио Кисида прибыл в Киев.

Об этом сообщает Kyodo.

СМИ сообщили, что глава правительства Японии намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Перед поездкой в Украину Кисида находился в Индии с официальным визитом.

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Ожидается, что японский премьер решительно выступит против вооруженной агрессии РФ и подтвердит свою решимость поддерживать международный порядок, основанный на верховенстве закона.

22 марта он посетит Польшу, а затем вернется в Японию.

6 января Зеленский и Кисида провели телефонный разговор. Токио хочет пригласить президента Украины принять участие в онлайн-формате в саммите G7, который пройдет 19−21 мая в Хиросиме. Также Япония готовит комплексный план для поддержки Украины, который представит в «соответствующее время».

Это первый визит Кисиды в Украину.