Япония планирует пригласить Зеленского на саммит G7
Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)
Япония планирует пригласить президента Украины Владимира Зеленского поучаствовать в онлайн-формате в саммите G7. Он пройдет 19−21 мая в Хиросиме.
Об этом сообщает Nikkei.
Отмечается, что Япония как страна-глава Группы семи хочет создать условия для интенсивных дискуссий относительно российского вторжения в Украину.
Выступление Зеленского познакомит лидеров «семерки» с текущей ситуацией.
Для Токио, как пишет газета, координация действия G7 в отношении Украины является важным шагом в подготовке возможного конфликта вокруг Тайваня.
В Японии считают, что в случае такого конфликта она окажется в него непосредственно вовлечена, и рассчитывают на оперативный жесткий ответ Китая совместно с США и Европой аналогично тому, как это было сделано по отношению к РФ.
Кроме Украины, для участия в саммите G7 планируется также пригласить премьера Индии Нарендру Моди, председательствующего в этом году в G20, и президента Индонезии Джоко Видодо.