Япония планирует пригласить Зеленского на саммит G7

2 января, 07:07
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Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Япония планирует пригласить президента Украины Владимира Зеленского поучаствовать в онлайн-формате в саммите G7. Он пройдет 19−21 мая в Хиросиме.

Об этом сообщает Nikkei.

Отмечается, что Япония как страна-глава Группы семи хочет создать условия для интенсивных дискуссий относительно российского вторжения в Украину.

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Выступление Зеленского познакомит лидеров «семерки» с текущей ситуацией.

Для Токио, как пишет газета, координация действия G7 в отношении Украины является важным шагом в подготовке возможного конфликта вокруг Тайваня.

В Японии считают, что в случае такого конфликта она окажется в него непосредственно вовлечена, и рассчитывают на оперативный жесткий ответ Китая совместно с США и Европой аналогично тому, как это было сделано по отношению к РФ.

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Кроме Украины, для участия в саммите G7 планируется также пригласить премьера Индии Нарендру Моди, председательствующего в этом году в G20, и президента Индонезии Джоко Видодо.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Китай Япония Тайвань G7 Война в Украине Владимир Зеленский Саммит G7 Война России против Украины

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