Эстония передаст ВСУ зимнее снаряжение и боеприпасы — премьер
Кая Каллас призвала западных партнеров ускорить передачу помощи ВСУ (Фото:REUTERS/David W Cerny)
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила, что ее страна передаст Украине зимнее снаряжение, экипировку и боеприпасы.
«Эстония только что одобрила новый пакет военной помощи Украине. Отправляем в Украину зимнее снаряжение, экипировку и боеприпасы. Мы доставим их быстро», — пишет она в Twitter.
Каллас призвала западных партнеров ускорить передачу помощи ВСУ, чтобы украинцы могли освободить свои территории. Она подчеркнула, что это путь к миру.
Ранее Эстония передала украинским военным дроны, которые россиянин пытался вывезти из страны для армии РФ.