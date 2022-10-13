Эстония передаст ВСУ зимнее снаряжение и боеприпасы — премьер

13 октября, 20:29
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Кая Каллас призвала западных партнеров ускорить передачу помощи ВСУ (Фото:REUTERS/David W Cerny)

Кая Каллас призвала западных партнеров ускорить передачу помощи ВСУ (Фото:REUTERS/David W Cerny)

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила, что ее страна передаст Украине зимнее снаряжение, экипировку и боеприпасы.

«Эстония только что одобрила новый пакет военной помощи Украине. Отправляем в Украину зимнее снаряжение, экипировку и боеприпасы. Мы доставим их быстро», — пишет она в Twitter.

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Каллас призвала западных партнеров ускорить передачу помощи ВСУ, чтобы украинцы могли освободить свои территории. Она подчеркнула, что это путь к миру.

https://twitter.com/kajakallas/status/1580484874707693575

Ранее Эстония передала украинским военным дроны, которые россиянин пытался вывезти из страны для армии РФ.

https://www.youtube.com/embed/KgqqyhAKVyw
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Эстония Боеприпасы Кая Каллас

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