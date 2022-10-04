Эстония передала ВСУ конфискованные дроны, которые россиянин хотел вывезти для армии РФ

4 октября, 10:54
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Украинские военные получили дроны, которые россиянин пытался вывезти в Россию (Фото:Estonia in Ukraine via Twitter)

Украинские военные получили дроны, которые россиянин пытался вывезти в Россию (Фото:Estonia in Ukraine via Twitter)

Эстония передала украинским военным дроны, которые россиянин пытался вывезти из страны для армии РФ.

Об этом сообщает посольство Эстонии в Украине в Twitter.

«Помните мужчину с двойным гражданством Эстонии и РФ, который пытался ввезти беспилотники для российской армии? Кроме того, что его арестовали, полиция изъяла приобретенные мужчиной беспилотники и передала их украинской армии» — говорится в сообщении.

Видео дня

https://twitter.com/EE_Ukraine/status/1576936386778697729

31 мая эстонская полиция безопасности сообщила, что арестовала мужчину, пытавшегося вывезти из страны дроны для российской армии. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Эстония Дроны Война России против Украины

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