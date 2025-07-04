Макрон обсудил с Трампом вопросы Украины

Эммануэль Макрон и Дональд Трамп во время визита французского президента в Белый дом, февраль 2025 года (Фото: REUTERS/Brian Snyder)

Президент Франции Эммануэль Макрон вечером в четверг, 3 июля, провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом относительно войны России против Украины.

Об этом сообщает Guardian со ссылкой на Елисейский дворец.

Макрон разговаривал с Дональдом Трампом поздно вечером в четверг. Источник в Елисейском дворце сообщил, что они обсудили Иран, Украину и текущие переговоры между ЕС и США по тарифам.

Президент Франции также в четверг разговаривал с премьер-министром Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом, чтобы обсудить Иран и Газу.

Разговор Трампа и Путина 3 июля — что известно

3 июля Дональд Трамп и Владимир Путин провели очередной телефонный разговор, который длился более часа.

Как сообщил помощник российского диктатора Юрий Ушаков, среди основных тем были переговоры в Стамбуле и ситуация на Ближнем Востоке. В то же время, по его словам, стороны не обсуждали ни прекращение поставок американского оружия Украине, ни возможность личной встречи.

Российские пропагандистские СМИ утверждают, что Трамп снова призвал Путина как можно быстрее прекратить боевые действия в Украине.

Ушаков также отметил, что стамбульские переговоры останутся двусторонними — между Россией и Украиной. Никаких конкретных дат третьего раунда пока не определено.

Путин, в свою очередь, во время разговора заявил, что Россия не откажется от своих «целей», которые, по его словам, направлены на устранение «причин» войны против Украины.