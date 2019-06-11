Украина рассказала об основных нарушениях Россией Конвенции по морскому праву Сегодня, 13:31 Цей матеріал також доступний українською Lana Zerkal / Facebook Елена Зеркаль Lana Zerkal / Facebook

Во вторник, 11 июня, заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль представила позицию Украины по делу против России о нарушении Конвенции ООН по морскому праву в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.

Зеркаль напомнила, что РФ противоправно построила мост через Керченский пролив, задерживает суда всех стран, направляющихся в Мариуполь или Бердянск.

По словам Зеркаль, Россия продолжает разворовывать ресурсы Черного и Азовского морей.

«Начиная с весны 2014 года Россия украла у Украины уже более 9 млрд кубометров природного газа. В результате действий России также существенно сократился ежегодный вылов рыбы Украины», — отметила Зеркаль.

Представитель Украины добавила, что Россия также строит трубопроводы и прокладывает кабели в акватории морей, даже не консультируясь с Украиной.

По словам дипломата, возражения России не являются результатом добросовестной оценки юрисдикции арбитражного трибунала.

«Дополнительные возражения России просто безосновательны. Например, Россия утверждает, что все ее действия в Черном море, Азовском море и Керченском проливе являются „военной деятельностью“. Действительно Россия считает хищение украинского природного газа военной деятельностью? Или строительство моста? Или вытеснения рыбаков из традиционных зон вылова? Ответ на все эти вопросы очевиден», — заявила Зеркаль.