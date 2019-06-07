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Украина представила в суде ООН окончательные ходатайства по иску против РФ

Сегодня, 14:43
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Украина представила в суде ООН окончательные ходатайства по иску против РФ - фото

REUTERS / Eva Plevie

Елена Зеркаль

Замглавы МИД Украины Елена Зеркаль представила окончательные ходатайство Украины в рамках иска к РФ.

В рамках иска Украина обвинила РФ в нарушении двух конвенций: Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Как отметила Зеркаль, Украина просит суд отклонить предварительные возражения России, о которых она заявила в представлении от 12 сентября 2018 года.

Украина также просит суд вынести решение и объявить, что он обладает юрисдикцией рассматривать дело по существу, и перейти к рассмотрению требований или объявить, что возражения, представленные Российской Федерацией, не имеют исключительно предварительного характера.

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«Украина обратилась в этот суд как в последнюю инстанцию. Россия может чувствовать, что ей позволено уничтожать своих соседей и сеять нестабильность в мире. Однако мы не должны молчать, когда Россия нарушает международные договоры. Мы не должны поддаваться на их манипуляции», — цитирует Зеркаль Европейская правда.

3 июня в Международном суде ООН в Гааге начались устные слушания по делуУкраина против России.

Киев обвиняет Москву в нарушении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, в связи российской агрессией на Донбассе. И в нарушении Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации из-за преследования крымскотатарских активистов на оккупированном РФ полуострове Крым.

Теги:   Международный суд ООН Елена Зеркаль

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