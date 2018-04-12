Постпред Украины в ООН: Для эффективной работы Совбеза необходимо решить проблему вето

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Реформы Совбеза ООН не будет без решения проблемы с правом вето, отметил Ельченко
Фото: ukraineun.org

Реформы Совбеза ООН не будет без решения проблемы с правом вето, отметил Ельченко

Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко заявил, что для того, чтобы Совет безопасности ООН заработал как эффективный международный механизм и был способен содействовать установлению мира в мире, необходимо прежде всего найти решение проблемы с правом вето, которым наделены постоянные члены Совбеза.

В интервью программе Настоящее время Ельченко отметил, что постоянные члены Совета Безопасности (Великобритания, Китай, США, Россия, Франция) "никогда не откажутся от права вето добровольно", а те страны, которые пытаются стать новыми постоянными членами Совбеза, не хотят этого статуса без права вето, сообщает Укринформ .

Украинский дипломат сказал, что считает правильной идею, которую также поддерживает большинство стран-членов ООН, чтобы страна-постоянный член СБ ООН, которая является стороной конфликта, добровольно отказывалась бы от права вето в вопросах, в которых рассматривается этот конфликт.

"Классический пример - это ситуация между Россией и Украиной, но безусловно, Россия никогда не откажется от права вето, прежде всего, в этом случае", - добавил он.

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