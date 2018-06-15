15 июня 2018, пятница

Посольство США в России: Крым – это часть Украины

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США: Мы уже говорили много раз: Крым - это часть Украины
Фото: Vyacheslav Argenberg/Flickr

США: Мы уже говорили много раз: Крым - это часть Украины

В посольстве США в России заявили, что Крым является неотъемлемой частью Украины. 

Об этом заявил пресс-секретарь посольства в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о том, что президент США Дональд Трамп в ходе саммита G7 якобы назвал Крым "российским".

"Как мы уже говорили много раз: Крым - это часть Украины, и введенные нами из-за Крыма санкции (в отношении РФ - Ред,) останутся в силе до тех пор, пока Россия не вернет Украине контроль над полуостровом", - передает слова пресс-секретаря Интерфакс-Украина.

Ранее американский портал Buzzfeed сообщал, что президентТрамп  в ходе саммита G7 в Канаде, заявил другим мировым лидерам, что считает Крым российским.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс отказалась подтверждать или опровергать слова Трампа.

"Не знаю о таких ремарках. Я в курсе, что об этом пишут, но не комментирую частные разговоры, в которых я не участвовала", - сказала она.

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