Климкин: Слова Трампа о "российском Крыме" вырваны из контекста

Во время встреч Трамп действительно спрашивал, говорят ли люди в Крыму на русском языке, рассказал Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что президент США Дональд Трамп не говорил о принадлежности Крыма России, эти слова вырваны из контекста.

В комментарии LB.ua украинский министр отметил, что у Трампа "есть свой лексикон, своя логика".

"Я очень хорошо помню, что Трамп говорил во время встреч. Да, у него есть свой лексикон, своя логика, но он никогда не говорил, что Крым - российский. И насколько мне известно, он не говорил этого и на последних переговорах с французским президентом, и с канцлером Германии - там как раз обсуждался вопрос Крыма, политических заключенных и Донбасс", - сказал Климкин.

По его словам, во время встреч Трамп действительно спрашивал, говорят ли люди в Крыму на русском языке, "и мы очень детально объяснили, как это осуществляется".

"Я спрашивал у наших иностранных партнеров (о наличии такого разговора, они утверждают, что... - ред), многие фразы подаются вырванными из контекста. К ним надо относиться спокойно и не раскручивать два-три слова, сказанные во время ужина", - сказал министр.

Он также напомнил, что Трамп "много чего говорил".

Ранее американский портал Buzzfeed сообщал, что президент США Дональд Трамп в ходе саммита G7 в Канаде, заявил другим мировым лидерам, что считает Крым российским.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс отказалась подтверждать или опровергать слова Трампа.

"Не знаю о таких ремарках. Я в курсе, что об этом пишут, но не комментирую частные разговоры, в которых я не участвовала", - сказала она.