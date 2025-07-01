ЕС готов согласиться на торговое соглашение с США , которое будет включать универсальную пошлину в 10% на значительную часть экспортной продукции блока. В то же время Брюссель настаивает, чтобы Вашингтон снизил ставки для ключевых секторов, таких как фармацевтика, алкоголь, полупроводники и коммерческие самолеты.

Об этом сообщает Bloomberg.

Кроме того, Евросоюз настаивает на введении квот и исключений, которые позволили бы эффективно снизить американскую пошлину в размере 25% на автомобили и автозапчасти, а также 50% на сталь и алюминий, сообщают источники издания.

Европейская комиссия, занимающаяся торговой политикой ЕС, считает это соглашение немного выгоднее для Соединенных Штатов, однако все же приемлемым для подписания.

У Европейского Союза есть время до 9 июля, чтобы договориться о торговом соглашении с администрацией Трампа, иначе почти на весь экспорт товаров из блока в США будут наложены пошлины до 50%.

23 мая президент США Дональд Трамп объявил о введении 50% тарифа на все товары, импортируемые из Европейского союза, начиная с 1 июня 2025 года.

«Я рекомендую ввести прямой тариф в 50% в отношении Европейского Союза с 1 июня 2025 года… Их значительные торговые барьеры, НДС, бессмысленные корпоративные штрафы, немонетарные торговые барьеры, валютные манипуляции, несправедливые и необоснованные иски против американских компаний и многое другое привели к торговому дефициту в размере более $250 млрд в год, что является абсолютно неприемлемым», — написал президент США в своей соцсети Truth Social.

Однако 26 мая Трамп заявил, что решил отменить свое решение — после воскресного разговора с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен — и отметил, что решил продолжить торговые переговоры с ЕС до 9 июля.

Позже в Truth Social президент США написал, что это была «его привилегия продлить дедлайн».

Позже Урсула фон дер Ляйен в соцсети X сообщила, что она провела «хороший разговор» с Трампом и отметила, что «для достижения хорошего соглашения нам понадобится время до 9 июля».