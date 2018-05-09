Порошенко встретится с Дональдом Туском

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Порошенко и Туск

Порошенко и Туск

Президент Украины Петр Порошенко в рамках рабочего визита в Германию встретится с председателем Европейского совета Дональдом Туском.

Об этом говорится в дневном распорядке Дональда Туска на сайте Евросовета.

Встреча состоится в немецком Аахене. Начало запланировано на 20:15 по Киевскому времени.

Смотрите также

Президент осуществляет запланированный рабочий визит в Германию. Порошенко планирует трехсторонние переговоры с Федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, а также встречу с президентом Европейского Совета Дональдом Туском.

Президент также примет участие в мероприятиях в рамках ежегодной церемонии вручения премии Карла Великого президенту Франции Эммануэлю Макрону.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Геополитика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове