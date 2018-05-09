Порошенко встретится с Дональдом Туском

Президент Украины Петр Порошенко в рамках рабочего визита в Германию встретится с председателем Европейского совета Дональдом Туском.

Об этом говорится в дневном распорядке Дональда Туска на сайте Евросовета.

Встреча состоится в немецком Аахене. Начало запланировано на 20:15 по Киевскому времени.

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Президент осуществляет запланированный рабочий визит в Германию. Порошенко планирует трехсторонние переговоры с Федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, а также встречу с президентом Европейского Совета Дональдом Туском.

Президент также примет участие в мероприятиях в рамках ежегодной церемонии вручения премии Карла Великого президенту Франции Эммануэлю Макрону.