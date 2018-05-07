Порошенко встретится с Ангелой Меркель 9 мая

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Петр Порошенко и Ангеля Меркель встретятся в Германии

Петр Порошенко и Ангеля Меркель встретятся в Германии

9-10 мая президент Украины Петр Порошенко осуществит рабочий визит в Германию, сообщает пресс-служба президента Украины.

На сайте пресс-службы отмечается, что Петр Порошенко планирует трехсторонние переговоры с Федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, а также встречу с президентом Европейского Совета Дональдом Туском.

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Петр Порошенко также примет участие в мероприятиях в рамках ежегодной церемонии вручения премии Карла Великого Президенту Франции Эммануэлю Макрону.

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