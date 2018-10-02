Помпео на выходных посетит КНДР

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила о том, что 7 октября госсекретарь Майк Помпео посетит столицу КНДР и проведет встречу с Ким Чен Ыном.

Об этом передает Reuters.

"Госсекретарь посетит на этой неделе четыре страны в Азии. Помпео посетит Японию, Северную Корею, Южную Корею и Китай с 6 по 10 октября. В Токио 6-7 октября госсекретарь встретится с премьер-министром Абэ и министром иностранных дел Таро Коно, в Пхеньяне госсекретарь 7 октября встретится с председателем Кимом, - заявила Нойерт.

Ранее Майк Помпео заявил, что новый саммит президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына может пройти в октябре или немногим позже.