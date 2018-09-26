Саммит Трампа и Ким Чен Ына может состояться в октябре – Госдеп

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что новый саммит президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына может пройти в октябре или немногим позже.

По словам Помпео, саммит может состоятся в октябре, но с большей вероятностью он пройдет "через некоторое время после этого".

"Это займет определенное время, чтобы организовать их встречу, и мы хотим убедиться, что созданы все условия для успеха переговоров (по денуклеаризации, - Ред.)", - заявил Помпео журналистам CBS.

Помпео добавил, что США будут продолжать активно работать в направлении денуклеаризации Корейского полуострова.

Ранее руководитель Госдепа заявил, что ядерное разоружение Северной Кореи должно быть завершено к 2021 году.

Первая в истории встреча лидеров США и КНДР состоялась 12 июня в Сингапуре. По итогам встречи лидеры подписали совместное соглашение. Основная часть соглашения состоит из четырех пунктов, первый из них говорит о приверженности двух стран к установлению новых взаимоотношений.

Также Трамп заявил о согласии лидера КНДР Ким Чен Ына уничтожить полигон для испытания северокорейских ракет и двигателей к ним.

Оданко, по данным Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), Северная Корея не выполняет договоренности о денуклеаризации, достигнутые на саммите Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре.