Страны Северной Европы призвали увеличить давление на Россию и продолжить поддержку Украины

Пять стран Северной Европы призвали продолжить поддержку Украины и увеличить давление на страну-агрессора Россию для достижения справедливого и прочного мира.

Об этом говорится в совместном заявлении Швеции, Дании, Финляндии, Норвегии и Исландии.

Министры иностранных дел Северных стран призвали к скорейшему безусловному прекращению огня в Украине, что откроет путь для переговоров о справедливом и длительном мире.

Для достижения мира необходимо продолжать поддержку Украины и усилить давление на российскую военную экономику, убеждены страны Северной Европы.

«Нам нужна постоянная поддержка Украины и усиление давления на Россию, чтобы она прекратила свою агрессивную войну в Украине», — отметили министры в совместном заявлении.

Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус отметил, что Европа пытается удержать внимание и интерес США на вопросе обороны Украины от российской агрессии.

Накануне СМИ сообщали, что европейские чиновники надеются, что президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита НАТО в Гааге сможет убедить его продать системы противовоздушной обороны.