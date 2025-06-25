Страны Европы продолжают работать над тем, чтобы США не вывели свои войска с территории ЕС (Фото: REUTERS/Lisi Niesner)

Глава Минобороны Германии Борис Писториус отметил, что Европа пытается удержать внимание и интерес США на вопросе обороны Украины от российской агрессии.

Об этом сообщает Independent.

Писториус отметил важность США как партнера и заявил, что союзники работают над тем, чтобы Вашингтон не потерял интерес в вопросе войны России против Украины.

«Сохранение интереса американцев к Украине — это важно, потому что здесь на карту поставлено больше, чем просто региональный конфликт», — сказал Писториус.

Немецкий министр добавил, что страны Европы продолжают работать над тем, чтобы США не вывели свои войска с территории ЕС.

«Посмотрим, удастся ли нам это сделать», — сказал он.

Накануне СМИ сообщали, что европейские чиновники надеются, что президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита НАТО в Гааге сможет убедить его продать системы противовоздушной обороны.

10 июня спикер МИД Украины Георгий Тихий отметил, что поступление военной помощи от США продолжается, но сейчас Украина работает над возможностью покупать необходимое вооружение у американских партнеров.

1 мая издание Kyiv Post сообщило, что администрация Дональда Трампа передала Конгрессу США намерение дать «зеленый свет» экспорту оборонной продукции в Украину через прямые коммерческие продажи на сумму 50 миллионов долларов или более.

Владимир Зеленский ранее говорил, что Украина готова купить большой пакет помощи у США. Администрация Трампа официально заявляла, что не будет предоставлять помощь Украине бесплатно.