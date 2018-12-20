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Польша отозвала своего посла из Украины

Сегодня, 01:32
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Ян Пекло был послом Польши в Украине с октября 2016 года

Фото: Brian Aslak / Flickr

Действующий посол Польши в Украине Ян Пекло 31 января будет отозван с этой должности.

Как пишет Укринформ, об этом говорится в соответствующем постановлении президента Польши, которое 19 декабря было опубликовано в польском правительственном вестнике Польский монитор.

"На основании статьи 133 Конституции Польши от 2 апреля 1997 года отзываю с 31 января 2019 года господина Яна Пекло с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Польши в Украине", - говорится в постановлении президента Польши, датированном 4 декабря.

Пекло был послом Польши в Украине с октября 2016 года. До назначения послом в Украину он работал исполнительным директором фонда польско-украинского сотрудничества ПАУСИ в Варшаве.

Теги:   Украина Посол Польша

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Польша отозвала своего посла из Украины

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