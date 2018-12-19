Польша решила закрыть пешеходный пункт пропуска на границе с Украиной Сегодня, 10:15 1095 Цей матеріал також доступний українською Пункт пропуска сделали пешеходным в 2015 году Фото: nadbuzanski.strazgraniczna.pl

С 1 января 2019 года Польша закрывает пешеходный пункт пропуска на границе с Украиной Угринов-Долгобичув.

По данным польского пограничного ведомства, в конце текущего года заканчивается действие пилотного проекта по пешеходному пересечению границы на автомобильном пункте пропуска. Там пояснили, что временный характер инфраструктуры, обустроенной для пешеходного движения, создает много угроз и не позволяет продолжить пилотный проект в его нынешнем виде.

"Кроме того, учитывая увеличение времени ожидания пересечения границы людьми, которые путешествуют автобусом, оправданным является использование автобусных переездов по их прямому назначению", - подчеркнули польские пограничники.

Информацию о завершении проекта подтвердили и украинские пограничники, однако они пока не получили официальных документов от польских коллег.

"Действие эксперимента действительно заканчивается. Мы слышали о том, что пешеходный пункт пропуска намерены закрыть, но пока ждем на официальные документы от польских коллег. Вероятно, завтра-послезавтра получим все документы и тогда будем знать точно, что будет с этим пунктом" - рассказала пресс-секретарь Львовского пограничного отряда Ярослава Мельник, пишет Zaxid.net.

Отмечается, что пункт пропуска Угринов-Долгобичув открыли в 2014 году. Через год на его месте начали экспериментальный проект и обустроили пешеходный переход.

С тех пор действие пилотного проекта постоянно продолжали. По данным польской стороны, пешеходный переход ежесуточно пересекают около 850 человек.