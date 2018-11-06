Polexit возможен. Туск допустил выход Польши из ЕС

Глава Евросовета Дональд Туск допустил выход Польши из состава Евросоюза из-за резонансных внутриполитических инициатив польских властей, в частности в области судебной реформы.

По словам Туска, совершенно неважно, планирует ли лидер партии Право и Справедливость Ярослав Качиньский выйти из ЕС или только инициирует определенные процессы в польской политике, которые рано или поздно приведут к этому.

"Ситуация, на мой взгляд, очень и очень серьезная", - цитирует Туска Daily Еxpress.

Глава Совета ЕС добавил, что в свое время очень плотно работал с экс-премьером Великобритании Дэвидом Кэмероном по вопросу предотвращения Brexit.

"У меня есть опыт работы с экс-премьером Великобритании Кэмероном, я работал с ним изо дня в день, чтобы избежать Brexit... Именно он придумал идею референдума, а затем сделал все, чтобы удержать Великобританию в Европейском союзе. Но он и стал причиной выхода", - добавил Туск.

24 сентября Еврокомиссия подала в суд на Польшу из-за резонансной судебной реформы Варшавы.

Иск подан в Европейский Суд в связи с нарушением Варшавой принципа независимости судебных органов. Европейская комиссия утверждает, что польский закон о Верховном суде несовместим с законодательством ЕС, поскольку подрывает принцип независимости судебных органов.

Еврокомиссия уже неоднократно предупреждала Польшу о последствиях реформы, однако в Варшаве все замечания и пожелания Брюсселя проигнорировали.

Согласно судебной реформе, пенсионный возраст судей Верховного суда понижается с 70 до 65 лет, в результате чего 27 из 72 судей Верховного суда должны уйти в отставку. Эта мера также относится к главе Верховного суда Малгожаты Герсдорф, чей шестилетний мандат (закрепленный в Конституции Польши) будет досрочно прекращен.

В июле Герсдорф отказалась в принудительном порядке уйти на пенсию, что предусмотрено резонансной судебной реформой.

Кроме того, спорная судебная реформа, утвержденная Польшей, предполагает в том числе контроль парламента и Минюста над назначением судей.

Польша же все претензии ЕС отвергает и подчеркивает, что будет проводить все реформы, исходя исключительно из своих внутриполитических интересов.