Резонансная судебная реформа в Польше: глава Верховного суда отказалась в принудительном порядке уйти на пенсию

Глава Верховного суда Польши Малгожата Герсдорф отказалась в принудительном порядке уйти на пенсию, что предусмотрено резонансной судебной реформой.

В среду, 4 июля, Герсдорф вышла на работу, как обычно, в 8.15 утра, хотя формально с полуночи стала пенсионеркой.

"Мое присутствие здесь не имеет ничего общего с политикой. Я здесь, чтобы защищать правовое государство", - цитирует Герсдорф DW.

Cтоя у здания суда в Варшаве в окружении сотен противников реформы и оппозиционных политиков, Герсдорф выразила убеждение, что судебная реформа нарушает конституцию и поэтому не может вступить в силу.

Герсдорф объявила о намерении продолжать работать до 2020 года, пока не истечет 6-летний срок ее полномочий согласно конституции.

3 июля президент Польши Анджей Дуда объявил об отставке Герсдорф. Согласно судебной реформе, судьи, в том числе председатель, должны будут уйти в отставку после достижения пенсионного возраста 65 лет. В прошлом году Малгожате Герсдорф исполнилось 65 лет.

Дуда сообщил, что должность главы Верховного суда Польши будет занимать председатель Палаты труда и социального страхования Юзеф Ивульский.