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Пенс обвинил Иран в попытках повторить Холокост

Сегодня, 20:52
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EPA

Майк Пенс посетил бывший лагерь смерти в Освенциме

Вице-президент США Майк Пенс обвинил Иран в антисемитизме и в стремлении организовать "еще один Холокост". 

Об этом он заявил в пятницу, 15 февраля, после визита в музей Холокоста в польском Освенциме, передает Reuters.

"Режим в Тегеране изрыгает смертоносные угрозы, с той же мерзкой антисемитской ненавистью, которая вдохновляла нацистов в Европе", - сказал Пенс.

По словам вице-президента США, пребывание в Освенциме заставило его задуматься над тем, чтобы "укрепить решимость свободного мира противостоять такого рода подлой ненависти и противостоять авторитарным угрозам нашего времени".

Накануне в четверг, 14 февраля, во время выступления на министерской конференции по Ближнему Востоку в Варшаве Пенс заявил, что иранский режим открыто выступает за еще один Холокост и ищет средства для его достижения.

Напомним, что вице-президент США Майк Пенс обвинил страны ЕС в попытках нарушить санкции против Ирана и призвал их выйти из ядерного соглашения с Тегераном.

Теги:   Антисемитизм Иран США Майк Пенс

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