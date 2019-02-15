Пенс обвинил Иран в попытках повторить Холокост
Вице-президент США Майк Пенс обвинил Иран в
антисемитизме и в стремлении организовать "еще один Холокост".
Об этом он заявил в пятницу, 15 февраля, после
визита в музей Холокоста в польском Освенциме, передает Reuters.
"Режим в Тегеране изрыгает смертоносные
угрозы, с той же мерзкой антисемитской ненавистью, которая вдохновляла нацистов
в Европе", - сказал Пенс.
По словам вице-президента США, пребывание в
Освенциме заставило его задуматься над тем, чтобы "укрепить решимость
свободного мира противостоять такого рода подлой ненависти и противостоять
авторитарным угрозам нашего времени".
Накануне в четверг, 14 февраля, во время
выступления на министерской конференции по Ближнему Востоку в Варшаве Пенс заявил,
что иранский режим открыто выступает за еще один Холокост и ищет средства для
его достижения.
Напомним, что вице-президент США Майк Пенс
обвинил страны ЕС в попытках нарушить санкции против Ирана и призвал их выйти
из ядерного соглашения с Тегераном.