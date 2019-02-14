США призвали ЕС выйти из ядерного соглашения с Ираном Сегодня, 16:54 40 Цей матеріал також доступний українською EPA Майк Пенс EPA

Вице-президент США Майк Пенс обвинил страны ЕС в попытках нарушить санкции против Ирана и призвал их выйти из ядерного соглашения с Тегераном.

С таким призывом Пенс выступил на конференции по Ближнему Востоку, организованной США и Польшей в Варшаве.

По словам Пенса, ЕС создал схему для облегчения торговли с Ираном, что является "попыткой сломать американские санкции против убийственного революционного режима Ирана".



"Это опрометчивый шаг, который только укрепит Иран, ослабит ЕС и создаст еще большую дистанцию между Европой и США", - цитирует Пенса Reuters.

В январе 2019 года страны Евросоюза создали целевую компанию для обхода санкций США против Ирана.

Целевая компания со штаб-квартирой в Париже будет действовать как посредническое бюро. Так, Иран сможет и дальше поставлять нефть и другие товары в Европу.

Деньги за них это бюро будет направлять не в иранские банки, а европейским компаниям, которые продают в Иран промышленные товары, медикаменты и продовольствие.

При этом целевая компания не в состоянии оградить европейские компании от санкций США - ее использование будет интересно лишь тем фирмам в Европе, которые нацелены на работу с Ираном и не опасаются исключения от доступа к американскому рынку.

Создание целевой компании имеет и геополитическое измерение - с ее помощью ЕС пытается спасти соглашение с Ираном по его ядерной программе.

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о выходе из соглашения по ядерной программе Ирана. Он назвал соглашение несправедливым и выразил сомнение в том, что оно ограничит ядерные амбиции Тегерана.

Затем Вашингтон расширил санкции против Ирана и потребовал от государств-союзников прекратить покупать у него нефть под угрозой санкций в отношении компаний-закупщиков.

Иран в ответ пожаловался в Международный суд ООН, а также объявил, что если экспорт иранской нефти будет блокирован, то он перекроет поставки нефти на международный рынок через Ормузский пролив. Через этот пролив идет около 20 процентов всего мирового экспорта нефти.

Историческая сделка по иранской ядерной программе от 2015 года предусматривает снятие части санкций с Ирана в обмен на ограничение его возможностей по обогащению и хранению ядерных материалов. Против выхода из соглашения выступили ведущие страны ЕС и Россия.