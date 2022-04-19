Премьер-министр Испании планирует посетить Киев — СМИ 19 апреля, 17:47 Цей матеріал також доступний українською Педро Санчес (Фото:REUTERS/Susana Vera)

Премьер-министр Испании Педро Санчес отправится в Киев «в ближайшие дни», сообщает AFP со ссылкой на представителя правительства.

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«Отправится (Санчес — ред) в Киев в ближайшие дни, вы понимаете, что я не могу дать вам больше информации о визите по соображениям безопасности», — сказал он.

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В правительстве заявили, что визит Санчеса — «это способ показать нашу приверженность украинскому народу и правительству».

Это заявление прозвучало через день после того, как Испания заявила, что вскоре вновь откроет свое украинское посольство в Киеве.

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С начала войны Украину уже посещали президента Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, делегация глав государств из стран Балтии и президент Польши Анджей Дуда.

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