Премьер-министр Испании планирует посетить Киев — СМИ
Педро Санчес (Фото:REUTERS/Susana Vera)
Премьер-министр Испании Педро Санчес отправится в Киев «в ближайшие дни», сообщает AFP со ссылкой на представителя правительства.
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«Отправится (Санчес — ред) в Киев в ближайшие дни, вы понимаете, что я не могу дать вам больше информации о визите по соображениям безопасности», — сказал он.
В правительстве заявили, что визит Санчеса — «это способ показать нашу приверженность украинскому народу и правительству».
Это заявление прозвучало через день после того, как Испания заявила, что вскоре вновь откроет свое украинское посольство в Киеве.
С начала войны Украину уже посещали президента Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, делегация глав государств из стран Балтии и президент Польши Анджей Дуда.
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