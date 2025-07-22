Мерц добавил, что Берлин ведет переговоры с американской стороной по Patriot (Фото: REUTERS/Liesa Johannssen/File Photo)

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц рассказал, что Берлин пока не получил подтверждения сроков, когда Вашингтон сможет передать Берлину системы Patriot на замену тем, которые были отправлены для Украины.

Об этом сообщает Укринформ.

«Есть общее обещание со стороны американского правительства передать нам, Германии и Евросоюзу, Patriot, для того, чтобы мы передали указанные системы Украине. Мы передаем и получаем замену. Но эта замена пока что на самом деле не обеспечена», — сказал он.

Мерц добавил, что Берлин ведет переговоры с американской стороной относительно того, когда эта замена должна поступить. Детали обсуждают министры обороны.

Германия и Норвегия объявили о готовности сделать совместный вклад в поставки американских зенитно-ракетных комплексов Patriot для Украины.

Инфографика: NV

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил о намерении передать Украине 17 дополнительных систем Patriot. По его словам, расходы на вооружение покроют союзники по НАТО.

В понедельник, 21 июля, во время 29-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн была достигнута договоренность об усилении украинской ПВО. США и Германия согласовали передачу пяти систем Patriot.