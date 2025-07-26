Папа Лев XIV впервые принял в Ватикане представителя РПЦ

Папа Лев общается с митрополитом РПЦ в Ватикане, 26 июля 2025 года (Фото: Simone Risoluti/Vatican Media/Handout via REUTERS)

Папа Лев в субботу, 26 июля, встретился с митрополитом РПЦ Антонием , вероятно, чтобы смягчить напряженные отношения между церквями из-за вторжения РФ в Украину. Об этом сообщает агентство Reuters .

В заявлении Ватикана сказано, что понтифик встретился с главой отдела внешних церковных связей Антонием и пятью другими высокопоставленными священнослужителями РПЦ.

Reuters напомнило, что Папа неоднократно призывал к миру в глобальных конфликтах, а недавно заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Ватикан готов принять мирные переговоры между Россией и Украиной.

Однако российские чиновники заявили, что не рассматривают Ватикан как серьезное место для переговоров, поскольку он окружен членом НАТО Италией, которая поддерживает Украину.

22 июля агентство ANSA писало, что 26 июля Папа Римский примет в Ватикане митрополита Волоколамского Антония, главу отдела внешних церковных связей РПЦ.

Митрополит Антоний представлял российского патриарха Кирилла на похоронах Папы Франциска.

18 мая Папа Римский Лев XIV в Ватикане встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и первой леди Еленой Зеленской. Президент выразил благодарность Льву XIV за аудиенцию и Ватикану — за готовность стать площадкой для прямых переговоров между Украиной и Россией.

Также Зеленский передал Папе список из 400 украинских детей, которых похитила Россия с временно оккупированных территорий.