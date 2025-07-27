Стало известно, о чем Папа Римский говорил с представителем РПЦ
Папа Римский говорил с представителем РПЦ (Фото: REUTERS/Yara Nardi)
Во время встречи с Папой Римским Львом XIV глава внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Антоний (Севрюк) пожаловался ему на «преследования» в Украине Украинской православной церкви.
Об этом написали на сайте отдела внешних церковных связей Московского патриархата.
Там утверждают, что во время разговора стороны подняли вопросы военных конфликтов — в частности, в Украине и на Ближнем Востоке. Кроме того, Антоний передал Льву XIV поздравления от русского патриарха Кирилла, поздравившего его с избранием главой Римско-католической церкви.
Понтифик подчеркнул важность развития отношений с Русской православной церковью.
Пропагандисты сообщают, что с Папой также говорили «о преследованиях, которые сегодня подвергается Украинская православная церковь».
Русская православная церковь неоднократно становилась объектом критики за распространение дезинформации в отношении Украины, особенно после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году. Священнослужители и подконтрольные Кремлю медиа часто озвучивают пророссийские нарративы, включая утверждения о «гонениях на верующих» и «запрете православия» в Украине. Такие заявления опровергаются украинскими и международными источниками как недостоверные или искаженные.
Лев XIV был избран Папой в начале мая. Он предлагал Ватикан в качестве площадки для прямых переговоров между Россией и Украиной. Москва отвергла это предложение, объяснив это тем, что Ватикан находится в Риме — столице страны НАТО.
В начале июня Лев XIV поговорил с российским диктатором Владимиром Путиным и призвал его к миру в Украине.
На церемонии прощания с Папой Франциском был и митрополит Антоний Севрюк.