Во время встречи с Папой Римским Львом XIV глава внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Антоний (Севрюк) пожаловался ему на «преследования» в Украине Украинской православной церкви.

Об этом написали на сайте отдела внешних церковных связей Московского патриархата.

Там утверждают, что во время разговора стороны подняли вопросы военных конфликтов — в частности, в Украине и на Ближнем Востоке. Кроме того, Антоний передал Льву XIV поздравления от русского патриарха Кирилла, поздравившего его с избранием главой Римско-католической церкви.

Понтифик подчеркнул важность развития отношений с Русской православной церковью.

Пропагандисты сообщают, что с Папой также говорили «о преследованиях, которые сегодня подвергается Украинская православная церковь».

Русская православная церковь неоднократно становилась объектом критики за распространение дезинформации в отношении Украины, особенно после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году. Священнослужители и подконтрольные Кремлю медиа часто озвучивают пророссийские нарративы, включая утверждения о «гонениях на верующих» и «запрете православия» в Украине. Такие заявления опровергаются украинскими и международными источниками как недостоверные или искаженные.

Лев XIV был избран Папой в начале мая. Он предлагал Ватикан в качестве площадки для прямых переговоров между Россией и Украиной. Москва отвергла это предложение, объяснив это тем, что Ватикан находится в Риме — столице страны НАТО.

В начале июня Лев XIV поговорил с российским диктатором Владимиром Путиным и призвал его к миру в Украине.

На церемонии прощания с Папой Франциском был и митрополит Антоний Севрюк.