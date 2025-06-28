«Разделяю вашу боль за жертв бессмысленной войны». Папа Лев XIV написал обращение на украинском языке

Папа Лев XIV обратился к украинцам и выразил поддержку народу во время войны (Фото: Vatican News)

Папа Римский Лев XIV в субботу, 28 июня, написал в соцсети X обращение на украинском языке, в котором выразил солидарность с украинским народом.

«Хочу выразить свою близость к страждущей Украине, к детям, молодежи, пожилым людям и, особенно, к семьям, которые оплакивают своих близких. Я разделяю вашу боль за пленных и жертв этой бессмысленной войны», — написал понтифик.

Реклама

В своем обращении Папа также отметил, что вера украинцев проходит через сложное испытание.

«Верить не значит уже иметь все ответы, но уповать на то, что Бог с нами и дарует нам Свою благодать, что Он скажет последнее слово и жизнь победит смерть», — добавил он.

Читайте также: Глава УГКЦ встретился с Папой Львом XIV и пригласил его посетить Украину

Перед этим Папа Лев XIV встретился с украинскими паломниками в базилике Святого Петра в Ватикане. Верующие Украинской греко-католической церкви прибыли туда по случаю юбилейного паломничества под лозунгом Паломники надежды. Они прошли сквозь Святые Двери и собрались на молитву перед главным престолом храма.

К ним в полдень присоединился Папа Римский. Он также лично поздоровался с матерями погибших украинских военных.

29 мая Папа Лев XIV отреагировал на российские атаки на Украину и выразил глубокую обеспокоенность из-за очередных масштабных ударов по Украине, особенно отметив страдания детей и их семей.

18 мая Папа Римский Лев XIV в Ватикане встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и первой леди Еленой Зеленской. Президент выразил благодарность Льву XIV за аудиенцию и Ватикану — за готовность стать площадкой для прямых переговоров между Украиной и Россией.

Также Зеленский передал Папе список из 400 украинских детей, которых похитила Россия с временно оккупированных территорий.