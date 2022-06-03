В ближайшее время Украина получит оружие и перейдет в интенсивное контрнаступление — Подоляк

3 июня, 21:40
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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Kemal Aslan)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Kemal Aslan)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что в ближайшем времени Украина получит необходимое оружие для интенсивного контрнаступления.

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«Мы получим все оружие, мы уже начинаем его получать. Но проблема во времени, мы бы хотели все получить еще месяц назад, чтобы уменьшить количество погибших», — сказал он в эфире на телемарафона.

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Подоляк подчеркнул, что Украина в ближайшее время получит все необходимое оружие.

«Вы это увидите, как только начнется более интенсивное контрнаступление с нашей стороны. Сегодня у нас тоже есть отдельные контрнаступления. Но когда мы получим, все, что нужно, это будет интенсифицировано. И Вооруженные силы смогут доказать России, что „вторая армия“ находится в другой географической точке планеты», — сказал он.

Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие освободили более 20 населенных пунктов в Херсонской области.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Оружие Контрнаступление Офис президента Украины Михаил Подоляк

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