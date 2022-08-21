Шольц рассказал о разговоре с Путиным перед полномасштабной войной. Тот говорил, что «Украина и Беларусь не должны быть независимыми»

21 августа, 18:08
Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что российский диктатор Владимир Путин начал войну с «абсолютно абсурдных» причин и говорил ему, что Украина не может быть независимой.

Об этом немецкий лидер рассказал на дне открытых дверей в своей канцелярии 21 августа, сообщает Welt.

Шольц заявил, что НАТО никогда не представляло угрозы для РФ и отверг обвинения в том, что страны-члены не заботились об интересах российской безопасности до полномасштабной войны.

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По словам канцлера, обсуждая еще до вторжения с Путиным вступление Украины в НАТО, он заверил диктатора, что «это не будет в повестке дня ближайшие 30 лет».

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Также Шольц заявил, что Путин ему тогда сказал, что Беларусь и Украина «не должны быть отдельными государствами». Канцлер говорит, что российский диктатор хотел провести маркером по ландшафту Европы, а потом сказать: «Это мое, а это ваше». Шольц убежден, что «это так не работает».

«Это война, которую Путин, Россия, начала, и очевидно с намерением завоевать соседнюю страну. Я думаю, что это была первоначальная цель», — сказал лидер ФРГ.

В то же время Шольц добавил, что важно «не позволять себя запугать» и не планирует прекращать диалог с главой Кремля.

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Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Владимир Путин НАТО Беларусь Олаф Шольц Война России против Украины

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