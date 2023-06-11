Шольца раскритиковали за шутку о беженцах 11 июня, 22:25 Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Nadja Wohlleben)

Канцлер Германии Олаф Шольц вызвал волну критики из-за шутки о миграционной политике.

Об этом сообщает Bild.

На съезде Евангельских Церквей канцлер говорил о большом количестве мигрантов, которые в последние месяцы прибывают в Германию.

Для того, чтобы было понятно, сколько людей прибывает на побережье Европы, а затем направляется в Германию, Шольц сказал: «Я уже пошутил на Европейском Совете: Германия должна иметь большой пляж на Средиземном море. На самом деле, больше беженцев, прибывающих в Европу через Средиземное море, оказываются в Германии, чем в отдельных странах, граничащих со Средиземным морем».

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Шутка вызвала аплодисменты аудитории, однако вызвала критику в Twitter.

Морские спасатели из Sea Watch, которые категорически отвергают более жесткую политику предоставления убежища, написали: «Более 1150 погибших в Средиземном море только в 2023 году, и то, о чем думает канцлер Шольц, — это плохая шутка. Любой, кто может смеяться над этим, не должен руководить государством».

Инфлюенсер СДПГ Лилли Блаудсун заявила, что социал-демократический канцлер никогда не должен говорить так о людях. Вице-президент Левых Лоренц Геста-Бойтин даже пожаловался, что «жаль, что он мог стать канцлером».

Критика также поступила от депутата Бундестага от ХДС Маттиаса Гауэра: «Остальным стыдно, о чем шутит Олаф Шольц. Федеральный канцлер точно не должен высмеивать страдания людей».

Сам Шольц объяснил, что Европа «должна создать солидарную систему, солидарный подход». Государства-члены ЕС больше не должны указывать пальцем на других. Вместо этого нужен справедливый механизм распределения мигрантов, заявил он.