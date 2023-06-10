Шольц заявил, что планирует скоро поговорить с Путиным 10 июня, 14:30 Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Nadja Wohlleben)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что планирует в ближайшее время поговорить по телефону с российским диктатором Владимиром Путиным и призвать его вывести войска из Украины.

Об этом он заявил в субботу, 10 июня, сообщает Reuters.

«Я планирую сделать это [поговорить] снова в ближайшее время. Глупо заставлять Украину одобрять и смириться с нападением, которое совершил Путин, и то, что части Украины становятся российскими просто так», — сказал Шольц.

Видео дня

Канцлер добавил, что будет работать над тем, чтобы НАТО «не втянули в войну».

После начала полномасштабного вторжения России Шольц время от времени созванивался с Путиным, однако конкретных результатов это не дало. Их последний разговор состоялся 2 декабря 2022 года. Тогда немецкий канцлер призвал диктатора вывести свои оккупационные войска из Украины и осудил удары РФ по гражданской инфраструктуре.



Шольц заявил, что продолжит звонить Путину, аргументируя такое решение тем, что с российской стороной «важно оставаться в контакте».