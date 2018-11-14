14 ноября 2018, среда

Новый посол Венгрии вручил копии верительных грамот заместителю главы МИД Украины

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Венгерский посол вручил украинскому дипломату копии верительных грамот
Фото: @VasylBodnar

Венгерский посол вручил украинскому дипломату копии верительных грамот

В среду, 14 ноября, новый посол Венгрии Иштван Ийдярто вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Украины Василию Боднарю.

"Договорились работать над положительной повесткой дня двусторонних отношений", – написал украинский дипломат в своем Twitter.

Боднарь добавил, что посол изучает украинский язык.

Прежний посол Эрно Кешкень уже покинул Киев. Он закончил свою каденцию в Украине 2 ноября.

Ийдярто родился в Берегово Закарпатской области Украины в 1963 году, но позже переехал в Венгрию, где начал дипломатическую карьеру.  В 2011-2014 году был послом Венгрии в России.

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