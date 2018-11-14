Новый посол Венгрии вручил копии верительных грамот заместителю главы МИД Украины

В среду, 14 ноября, новый посол Венгрии Иштван Ийдярто вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Украины Василию Боднарю.
"Договорились работать над положительной повесткой дня двусторонних отношений", – написал украинский дипломат в своем Twitter.
Боднарь добавил, что посол изучает украинский язык.
Прежний посол Эрно Кешкень уже покинул Киев. Он закончил свою каденцию в Украине 2 ноября.
Ийдярто родился в Берегово Закарпатской области Украины в 1963 году, но позже переехал в Венгрию, где начал дипломатическую карьеру. В 2011-2014 году был послом Венгрии в России.
Мы в 2020 году. Как изменится Украина?
В четверг, 15 ноября, состоится финальная лекция НВ из цикла "Украина 2020. Что ждет страну".
Что можем сделать мы, чтобы Украина наконец стала успешной страной?
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