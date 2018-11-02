02 ноября 2018, пятница

Посол Венгрии закончил свою каденцию в Украине

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Эрно Кешкень и Василий Боднар
Фото:Василий Боднар/Facebook

Эрно Кешкень и Василий Боднар

Посол Венгрии Эрно Кешкень закончил свою каденцию в Украине.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар в Facebook.

"Завершил свою каденцию посол Венгрии в Украине господин Эрно Кешкень. Несмотря на последние турбулентности в двусторонних отношениях, господин Посол профессионально выполнял свои обязанности и пытался искать компромиссы", - написал он.

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