Посол Венгрии закончил свою каденцию в Украине

Посол Венгрии Эрно Кешкень закончил свою каденцию в Украине.
Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар в Facebook.
"Завершил свою каденцию посол Венгрии в Украине господин Эрно Кешкень. Несмотря на последние турбулентности в двусторонних отношениях, господин Посол профессионально выполнял свои обязанности и пытался искать компромиссы", - написал он.
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