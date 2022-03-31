«Берлин имеет элегантные решения». Эксперт о санкциях против нефтегазового сектора России — интервью 31 марта, 20:43 Цей матеріал також доступний українською Бундестаг, Берлин (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Германия разрабатывает ряд санкционных решений по нефтегазовому сектору РФ и прекрасно понимает потребности Киева, рассказал в эфире Радио НВ Вильфред Ельге, эксперт по Украине и Черноморскому региону Центра международных миротворческих операций в Берлине.

— Буквально два дня назад издание Politico написало о так называемых «полезных идиотах», работающих в немецком правительстве. Там вспоминали Йенса Плетнера, советника канцлера Германии Олафа Шольца по национальной безопасности. А как вы думаете, насколько велика роль этих людей именно в том, что они сдерживают такие решительные действия Германии по поводу войны в Украине? И можно ли их назвать полезными идиотами?

Видео дня

— Во-первых, я думаю, Йенса Плетнера так называть нельзя. Он очень опытный дипломат и совсем не наивный. Но все-таки, конечно, есть разные мнения, есть разные видения у правительства, как дальше можно еще дополнительно поддержать Украину. И по-моему, это касается, например, санкций. Сейчас есть дискуссия в Германии об имплементировании, например санкций по газу и по нефти. И здесь действительно есть, по-моему, сдерживание, идущее от офиса канцлера, потому что они боятся слишком много экономических проблем для Германии, которые делают сложным для Германии также поддерживать тогда Украину экономически. Я это увидел по-другому. Я думаю, нам нужно сейчас действительно приступить немедленно к санкциям в энергетическом спектре. Поэтому я в известной степени согласен с критическими мыслями о поведении Германии сейчас. Я думаю, это поведение намного улучшилось после войны. Если мы, например, думаем о поставках оружия, это сейчас идет. Но я думаю, здесь еще много работы. Например, по поводу перспектив Украины в вступлении в ЕС, и как я сказал, о санкциях в энергетике, которые действительно будут сложны для Германии, но я думаю, что могут быть «элегантные» решения как раз в газовом секторе, чтобы ослабить дальше РФ.

— Какие «элегантные решения» могут быть в этой сфере?

— Я, конечно, тоже вижу риски. И я думаю, Украине не полезно было бы, если бы Германия попала в экономический кризис, глубокий экономический кризис, потому что как раз Германия будет играть очень ключевую роль в восстановлении украинской экономики в следующее время. Но мы не только должны видеть риск Германии или европейских стран. Мы также должны считать риски для Газпрома и Кремля. Я, например, абсолютно уверен, что можно было заморозить доходы, например, Кремля, Газпрома, пока РФ не полностью отвела войска из Украины. И можно здесь даже сделать какое-нибудь деление. Сказать, что 30% таких доходов будут освобождены, например, если РФ полностью выйдет из районов вокруг ядерных станций в Украине. Значит, здесь что-нибудь можно сделать. Почему? Газпром не может просто так отключить газ европейским странам или Германии, потому что Газпром тоже должен держать систему в балансе. Для Газпрома также велик риск, если они не могут поставлять газ, что система pipeline получит болезненные проблемы. Поэтому я думаю, что такие требования Газпрома сейчас по оплате газа в рублях есть в определенной степени политический блеф, чтобы Запад подменил свои собственные санкции. Я думаю, что Германия при всех рисках может приступить к имплементированию санкций под конкретными условиями, как отвод сил РФ из Украины. И я хотел бы добавить из Черного моря. Зачистка полностью Черного моря от мин, оставленных там российскими военными. Также полностью освободить украинский берег, чтобы сделать свободными все коммерческие пути от украинских портов. Это может быть первый и очень конкретный шаг.

— А как вы думаете, почему то, что мы сейчас видим, то, что Путин разговаривает такими ультиматумами, то есть он постоянно ставит ультиматумы в Европе или странах НАТО, но со стороны, например, Германии мы таких ультиматумов не видим. Мы видим, что, например, Германия просто реагирует на такие заявления Путина, мы не видим с их стороны того, чтобы продолжать что-то по газу, то у вас есть раз-два-три, сделать три пункта, например.

— Во-первых, я думаю, что сейчас нам нужно увидеть, я надеюсь, что все-таки немедленно может быть изменение в политике, потому что мы видим, что, например, вице-канцлер Хабек очень осознан в том, что Украине нужно больше помощи. Это первое. Во-вторых, я такие подходы тоже не вижу у других государств Европейского Союза, и даже в США. Мне уже не нравилось в декабре, когда РФ сделала, писала это письмо с гарантиями о безопасности для РФ. И я не видел даже со стороны США, что Запад тоже развивает свои требования к России. Потому что мы знаем, что опасность не идет со стороны НАТО, а идет со стороны России. Я думаю, это принципиальная ошибка, что мы просто не обращали достаточно внимания на риски безопасности в прошлом, и также не развивали свои требования. Я надеюсь, что это сейчас будет корректировано, я думаю, это должно быть. Я думаю, что это ошибка, что Запад сейчас недостаточно способен взять инициативу. И это только возможно, когда санкции продлятся, санкции нужно делать более интенсивными, чтобы иметь какие-то рычаги, чтобы влиять на РФ. Это сейчас большие требования, которые должны немедленно решать западные страны НАТО, Великой семерки и ЕС.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.