«Никакого давления». Германия не будет склонять Зеленского к компромиссам с Россией — посол ФРГ 30 марта, 21:31 Цей матеріал також доступний українською Анка Фельдгузен (Фото:GIZ Ukraine)

Посла Германии Анку Фельдгузен обеспокоила вероятность того, что Запад будет подталкивать Украину к компромиссам с Россией, но в Берлине ее убедили: на Киев влиять не будут.

«Я эту теорию слышала и была обеспокоена этим, потому прямо спросила своих коллег в Берлине. Они заверили, что нет давления с нашей стороны на президента Зеленского. Мы понимаем, что уступки будет очень сложно объяснить украинскому народу, который так страдает сейчас. Мы не будем оказывать никакого давления», — заявила Фельдгузен в эфире Радио НВ.

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Посол также добавила, что в настоящее время Германия поставляет Украине военную помощь:

«Мы все эти годы очень поддерживали Украину во всех областях, но долго не поставляли оружие в Украину. Эта политика резко поменялась 26 февраля, и поменялась вправду на 180 градусов. Мы сейчас поддерживаем и военную сферу очень интенсивно. Об этом не очень много пишут в прессе и это хорошо, потому что мы не хотим предоставлять детали. Но я сама присутствовала, когда были поставки такой помощи, и мне стало немного легче на это смотреть».

26 февраля стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц разрешил странам-партнерам поставлять оружие немецкого производства в Украину.

На третий день российского вторжения это позволило Эстонии отправить гаубицы в Украину, а Нидерландам – 400 реактивных систем залпового огня.

Тогда же Шольц сообщил, что Германия предоставит Украине 500 переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger.

В декабре 2021 года министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что Германия блокирует поставки оружия Киеву через НАТО.

По информации Bild, поставки оружия в Украину через НАТО блокировала бывший канцлер Ангела Меркель. Нидерланды встали на сторону Германии по просьбе правительства Меркель, поскольку Берлин якобы не хотел быть единственным, кто выступает против снабжения.

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