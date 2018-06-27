Советник Трампа подтвердил позицию США по Крыму

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что позиция Вашингтона по Крыму остается неизменной – аннексия Россией полуострова незаконна.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Москве после переговоров с руководством Кремля о встрече российского и американского президентов, передает Крым. Реалии.

Отвечая на вопрос о том, признает ли Вашингтон оккупацию Крыма Россией, Болтон сказал: "Это не является позицией США".

Ранее американские СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп в ходе саммита G7 в Канаде заявил другим мировым лидерам, что считает Крым российским.

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Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс отказалась подтверждать или опровергать слова Трампа.

В МИД Украины заявили, что официальный Киев на сплетни не реагирует.