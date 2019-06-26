Страны НАТО обсуждают в Брюсселе ответные меры на отказ РФ от ракетного договора Вчера, 17:30 205 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Joshua Roberts По словам Столтенберга, РФ может поразить европейские города в течение нескольких минут REUTERS/Joshua Roberts

В среду, 26 июня, в Брюсселе проходит встреча министров обороны стран-членов Североатлантического альянса.

Как сообщает корреспондент НВ Дмитрий Тузов, одним из центральных вопросов саммита станет реакция НАТО на грубые нарушение Россией Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

По словам генерального секретаря организации Йенса Столтенберга, новая российская ракета 9M729 (SSC-8), разработанная в нарушение ДРСМД, способна поразить европейские города в течение нескольких минут с момента запуска.

«У России еще есть возможность сохранить договор, есть окно возможностей. Конечный срок истекает 2 августа, и мы продолжаем призывать РФ вернуться к выполнению его условий. Если они не вернутся, мы должны ответить. Также мы должны подготовиться к миру без ДРСМД», — заявил генсек.

Ранее сообщалось, что 25 июня Брюсселе началась встреча министров обороны стран НАТО.

Напомним, Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) — договор между СССР и США, подписанный Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года в Вашингтоне. Документ вступил в силу 1 июня 1988 года.



Он впервые в истории позволил ликвидировать целый класс вооружений: стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1000−5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности, а также не производить, не испытывать и не развертывать такие ракеты в будущем.

В то же время, по мнению экспертов, в 2010-х годах Россия начала нарушать условия договора, производя и размещая на своей территории вооружение такого типа.