В Брюсселе началась встреча министров обороны стран НАТО
Во вторник, 25 июня, в Брюсселе началась встреча министров обороны стран НАТО.
Об этом сообщает корреспондент НВ в Брюсселе Дмитрий Тузов.
Среди главных вопросов саммита — модернизация Альянса и увеличение расходов стран — членов.
«Сегодня мы впервые публикуем данные о расходах на оборону 2019 года и могу сказать, что реальный прирост за этот год составляет 3,9% для европейских союзников и Канады», — сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг.
По словам генсека, оборонные расходы растут на протяжении последних пяти лет и к концу следующего года европейские страны — члены НАТО и Канада увеличат общую сумму более чем на сто миллиардов долларов с 2016 года.
Кроме того, члены Альянса также увеличат финансирование для миссий и операций НАТО.
В среду, 26 июня, министры рассмотрят вопрос продолжающегося нарушения Россией договора о ракетах средней и меньшей дальности. Генсек НАТО призвал Российскую Федерацию к ответственной политике в этом вопросе.
Ожидается, что министры примут решение о последующих действиях Альянса в ответ на отказ соблюдать РФ параметры упомянутого Договора.