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В Брюсселе началась встреча министров обороны стран НАТО

25 июня, 14:52
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REUTERS/Joshua Roberts/File Photo

Во вторник, 25 июня, в Брюсселе началась встреча министров обороны стран НАТО.

Об этом сообщает корреспондент НВ в Брюсселе Дмитрий Тузов.

Среди главных вопросов саммита — модернизация Альянса и увеличение расходов стран — членов.

«Сегодня мы впервые публикуем данные о расходах на оборону 2019 года и могу сказать, что реальный прирост за этот год составляет 3,9% для европейских союзников и Канады», — сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

По словам генсека, оборонные расходы растут на протяжении последних пяти лет и к концу следующего года европейские страны — члены НАТО и Канада увеличат общую сумму более чем на сто миллиардов долларов с 2016 года.

Кроме того, члены Альянса также увеличат финансирование для миссий и операций НАТО.

В среду, 26 июня, министры рассмотрят вопрос продолжающегося нарушения Россией договора о ракетах средней и меньшей дальности. Генсек НАТО призвал Российскую Федерацию к ответственной политике в этом вопросе.

Ожидается, что министры примут решение о последующих действиях Альянса в ответ на отказ соблюдать РФ параметры упомянутого Договора.

Теги:   НАТО

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