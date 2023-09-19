МИД Украины рекомендует украинцам не посещать Нагорный Карабах из-за обострения ситуации 19 сентября, 22:57 Украинцам не рекомендуют посещать Карабах в связи с обострением ситуации (Фото:flickr.com/danielyans)

Министерство иностранных дел Украины рекомендует украинцам воздержаться от посещения Нагорного Карабаха из-за обострения ситуации.

«В связи с обострением ситуации безопасности в Карабахе (Азербайджанская Республика) рекомендуем гражданам Украины воздержаться от посещения этого региона», — говорится в сообщении ведомства.

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МИД также призвал украинцев избегать мест массового скопления людей в городах Армении, в частности Ереване.

В случае попадания в чрезвычайную ситуацию украинцы могут обращаться на круглосуточную «горячую линию» Посольства Украины в Армении по телефону +374 7710 0273 или на горячую линию МИД Украины: +38 044 238 1588.

19 сентября в Министерстве обороны Азербайджана объявили о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя». Армения назвала действия Баку полномасштабной агрессией. В Ереване начались протесты с призывом к властям вмешаться в ситуацию в Карабахе.

Большинство жителей Нагорного Карабаха — этнические армяне. Регион, который во времена Советского Союза входил как автономия в состав Азербайджанской ССР, в 1988 году объявил о выходе из нее и вхождении в состав Армянской ССР. Впоследствии местный парламент заявил о независимости Нагорно-Карабахской республики.

До 1994 года в Нагорном Карабахе продолжались активные боевые действия, за это время погибло больше 30 тысяч человек.

Позже было подписано соглашение о перемирии, но Нагорный Карабах не вернулся под контроль Азербайджана. Республику не признала ни одна из стран мира, включая Армению.