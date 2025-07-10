Британия готова отправить свои войска в Украину для обеспечения режима прекращения огня (Фото: British Army / X)

Британия готова отправить своих солдат в Украину для укрепления режима прекращения огня с Россией в рамках реализации планов «коалиции решительных».

Об этом заявил министр обороны Джон Хили, сообщает Express.co.uk.

«Премьер-министр (Британии — ред.) всегда ясно давал понять, что готов отправить войска в Украину для укрепления режима прекращения огня», — отметил Хили.

Реклама

Ожидается, что Франция и Британия предоставят основную часть военного контингента, хотя план также нуждается в поддержке со стороны США.

Министр обороны также заявил, что для защиты Европы будут созданы силы численностью 50 тысяч военнослужащих, поскольку Великобритания и Франция активизируют военное сотрудничество.

Хили добавил, что на сегодняшнем франко-британском саммите будут обсуждаться также и средства сдерживания, которые имеют Лондон и Париж на фоне «экстремальных угроз» в Европе.

Возможная отправка иностранных войск в Украину — что известно

Президент Украины Владимир Зеленский в феврале говорил, что для обеспечения мира в Украине необходимо 100 тысяч миротворцев и что по его поручению военные разработали карту, которая показывает реальную потребность в иностранных войсках для обеспечения мира в стране.

В феврале премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что он «готов и хочет» направить британские войска в Украину для обеспечения выполнения любого мирного соглашения.

Газета The Guardian сообщила, что Британия и Франция планируют развернуть европейские силы в Украине численностью до 30 тысяч военных, которые могут быть сосредоточены на воздушной и морской обороне.

Инфографика: NV

В конце марта агентство AP писало, что европейские чиновники рассматривают ряд вариантов введения миротворцев в Украину, один из которых предусматривает развертывание значительного количества войск в центре Украины — вдоль Днепра и «подальше от линии фронта».

27 марта в Париже состоялся саммит «коалиции желающих», где обсуждалось в частности развертывание «гарантийных сил» на территории Украины.