Трамп объявил о переходе к следующим фазам мирного плана по Газе

Трамп также сообщил, что несколько мировых лидеров, присутствующих на саммите, будут назначены в Совет мира (Фото: . REUTERS/Evelyn Hockstein)

Президент США Дональд Трамп заявил, что реализация его мирного плана для сектора Газа уже перешла к третьей и четвертой фазам после подписания соглашения о прекращении огня и освобождении заложников.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Выступая перед мировыми лидерами, Дональд Трамп отметил, что этапы реализации соглашения «переплетаются» между собой.



«На самом деле мы уже находимся в третьей и четвертой фазах. Это не будет четко разделенным процессом — мы можем продвигаться вперед в некоторых вещах, даже если они еще запланированы», — сказал американский лидер.

Трамп также сообщил, что несколько мировых лидеров, присутствующих на саммите, будут назначены в Совет мира, который будет контролировать деятельность переходного правительства палестинских технократов в Газе после завершения войны.

«Все хотят быть в Совете мира. Они сказали: „Не хотели бы вы стать его председателем?“ Я ответил: „Я тоже довольно занят. Но если мы можем сделать что-то для мира на Ближнем Востоке — это того стоит“», — пошутил Трамп.

Президент США подчеркнул, что для жителей Газы главное — вернуть достойные условия жизни, и анонсировал масштабную программу восстановления, финансируемую Соединенными Штатами и другими странами.

«Ряд богатых и влиятельных государств уже обратился ко мне, заявив, что хочет помочь в восстановлении Газы. Когда эти обязательства будут подтверждены, я проинформирую мир, кто именно это делает, ведь они заслуживают благодарности», — отметил он.

По словам Трампа, восстановление анклава возможно только в условиях демилитаризации Газы и создания новой гражданской полиции, которая будет гарантировать безопасность населения.

«Мы не хотим финансировать ничего, что связано с кровопролитием, ненавистью или террором. Впервые за много лет ближневосточный кризис объединил людей, а не разделил их», — подчеркнул президент.

После выступления Трамп попросил журналистов покинуть зал, чтобы провести частный разговор с лидерами. Перед тем, как завершить встречу, он добавил:

«Мы вскоре выберем несколько кандидатур. Если вы хотите присоединиться к Совету мира — сообщите нам об этом».

На прошлой неделе Дональд Трамп представил 20-пунктный мирный план по урегулированию конфликта в Секторе Газа. Документ предусматривает создание международного Совета мира, который будет контролировать деятельность Палестинского комитета по управлению регионом.

6 октября начались непрямые переговоры между Израилем и ХАМАС при посредничестве Египта, США и Катара, а 9 октября стороны подписали первую фазу плана, которая предусматривает частичный отвод израильских войск и взаимное освобождение заложников.

13 октября ХАМАС передал Израилю последних 20 живых заложников, удерживаемых в Секторе Газа, после частичного отвода израильских войск и накануне запланированных переговоров по будущему анклава.

Трамп заявил, что война в секторе Газа закончилась.