Союзники по НАТО давят на Грецию, чтобы та передала Украине самолеты Mirage 2000−5 (Фото: через Французская помощь Украине / X)

Союзники по НАТО давят на Грецию, чтобы она перепродала посредникам некоторые из своих 25 истребителей Mirage 2000−5 , которые впоследствии поступят Украине. Об этом сообщает греческое издание Kathimerini со ссылкой на источники.

Как говорится в публикации, в основном на Афины давят США, Франция и страны Восточной Европы, которые находятся по соседству с Украиной и более осведомлены с опасностью.

Издание пишет: Соединенные Штаты давят на Грецию, чтобы она приобрела больше систем вооружения в рамках инициативы Приоритетный перечень потребностей Украины (PURL). В ней до сих пор участвовали преимущественно страны Балтии и Скандинавии, отмечает Kathimerini.

В материале говорится, что если Афины решат пойти на это, то они продадут Mirage 2000−5 посредникам, таким как США, Франция и Германия, а также Чехии и Эстонии.

Последняя выразила заинтересованность в приобретении некоторых из этих истребителей и является одной из самых преданных сторонниц Украины, подчеркивает издание. Kathimerini пишет, что затем посредники перепродадут Mirage 2000−5 Украине или предоставят ей другие самолеты.

Издание сообщает, что Греция уже приобрела у Франции 24 современных истребителя Rafale. Однако учитывая, что техническая поддержка 2000−5 прекратится в 2027 году, стремится избавиться от более старых самолетов.

Впрочем, переговоры с Индией по их продаже зашли в тупик, среди балканских стран тоже не нашлось покупателей, говорится в материале.

Греция ведет переговоры с Францией о приобретении еще 6−12 Rafale и договаривается о более низкой цене в обмен на продажу части 2000−5.

6 февраля 2025 года министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что в Украину прибыли первые истребители Mirage 2000. Он не уточнил количество поставленных самолетов.

10 февраля издание Forbes написало, что Франция модифицировала сверхзвуковые боевые самолеты Mirage 2000−5, отправленные в Украину, вооружив их, в частности, крылатыми ракетами SCALP-EG и бомбами Hammer.

26 марта украинский президент Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон договорились об увеличении количества боевых самолетов Mirage-2000 у Украины.