25 сентября 2018, вторник

Минторг США вводит санкции против 12 российских компаний

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Иллюстративное фото

Иллюстративное фото

Министерство торговли США с 26 сентября вводит санкции против 12 российских компаний.

Под санкции американского Минторга попали Аэрокомпозит, КБ Авиадвигатель, Дайвтехносервис, НПП Гамма, НИИ Вектор, Nilco Group, Океанос, Обнинское НПП Технология, НПК Системы прецизионного приборостроения, Воронежский НИИ Вега, Сайрус Системс и группа компаний Инфотекс.

Предприятия Вектор, Инфотекс, Гамма и Сайрус Системс подозреваются в преступной деятельности в киберпространстве. Океанос и Дайвтехносервис – в поддержке российского флота. Аэрокомпозит, Обнинское НПП Технология, Авиадвигатель, НПК Системы прецизионного приборостроения и Воронежский НИИ Вега - в поддержке военной аэрокосмической отрасли. Nilco Group – в участии в ракетной программы Ирана.

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