Будет обсуждать сотрудничество в оборонном производстве. В Киев прибыл министр обороны Хорватии

26 октября, 15:37
Поделиться:
Министр обороны Хорватии Иван Анушич прибыл в Киев 26 октября (Фото: Ivan Anušić / Х)

Министр обороны Хорватии Иван Анушич прибыл в Киев 26 октября (Фото: Ivan Anušić / Х)

В Киев в воскресенье, 26 октября, с двухдневным официальным визитом прибыл министр обороны Хорватии Иван Анушич. Об этом он сообщил в соцсети Х.

Он отметил, что встретится с министром обороны Украины Денисом Шмыгалем и в частности обсудит с ним поддержку украинской оборонной промышленности и сотрудничество стран в этой сфере.

Реклама

«Помимо двустороннего визита, я прибыл в Киев, чтобы отдать дань уважения храброму украинскому народу, украинским воинам и всем жертвам российской агрессии против Украины. Уже почти четыре года Украина сопротивляется российским атакам, и Хорватия очень хорошо понимает, что такое навязанная война», — написал Анушич.

Читайте также:
Зеленский встретился в США с производителями Patriot и F-16: обсудили сотрудничество и укрепление ПВО

Он также отметил поддержку Украины и отметил, что правительство Хорватии в дальнейшем будет оказывать гуманитарную и военную помощь.

В августе президент Владимир Зеленский сообщал, что Хорватия передаст Украине новый пакет помощи в рамках механизма SAFE.

Редактор: Екатерина Шпак

Теги:   Хорватия Денис Шмыгаль Оборонная промышленность Поддержка Украины Война России против Украины Визит

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies