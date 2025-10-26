Будет обсуждать сотрудничество в оборонном производстве. В Киев прибыл министр обороны Хорватии

В Киев в воскресенье, 26 октября, с двухдневным официальным визитом прибыл министр обороны Хорватии Иван Анушич. Об этом он сообщил в соцсети Х.

Он отметил, что встретится с министром обороны Украины Денисом Шмыгалем и в частности обсудит с ним поддержку украинской оборонной промышленности и сотрудничество стран в этой сфере.

«Помимо двустороннего визита, я прибыл в Киев, чтобы отдать дань уважения храброму украинскому народу, украинским воинам и всем жертвам российской агрессии против Украины. Уже почти четыре года Украина сопротивляется российским атакам, и Хорватия очень хорошо понимает, что такое навязанная война», — написал Анушич.

Он также отметил поддержку Украины и отметил, что правительство Хорватии в дальнейшем будет оказывать гуманитарную и военную помощь.

В августе президент Владимир Зеленский сообщал, что Хорватия передаст Украине новый пакет помощи в рамках механизма SAFE.