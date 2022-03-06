Украинские беженцы смогут жить в ЕС минимум год, Евросоюз выделит 500 млн евро для помощи им — глава Еврокомиссии

6 марта, 05:02
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Акция в поддержку Украины в Париже, Франция, 5 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Акция в поддержку Украины в Париже, Франция, 5 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз выделит первый транш в размере 500 млн евро для помощи беженцам из Украины.

Во время брифинга 5 марта она также сказала, что беженцы из Украины смогут жить в Евросоюзе в течение по меньшей мере года, получат доступ к рынку труда, образованию и медицине.

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Президент Владимир Зеленский в Twitter поблагодарил главу ЕК:

«Благодарен Урсуле фон дер Ляйен за принятие важного решения о правовом статусе украинцев, находящих убежище в Евросоюзе в результате российской агрессии. Выделение Европейской комиссией первого транша помощи в 500 млн евро позволит обеспечить достойные условия их пребывания».

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Ранее в Евросовете предложили ввести систему временной защиты для украинских беженцев из-за полномасштабного вторжения России. После окончательного принятия решения временная защита будет действовать в течение года, срок может быть автоматически продлен на шесть месяцев, на общий срок до одного года. Защита также будет предоставляться гражданам других стран и лицам без гражданства, которые не могут вернуться в свою страну (например, просителям убежища или людям, пользующимся международной защитой).

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Евросоюз Беженцы Украина-ЕС Владимир Зеленский Урсула фон дер Ляйен Война России против Украины

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