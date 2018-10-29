29 октября 2018, понедельник

МИД РФ отрицает ультиматум повстанцев ЦАР

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Повстанцы дали РФ 48 часов
Фото: silverbirdtv.com

Повстанцы дали РФ 48 часов

В Министерстве иностранных дел России отрицают ультиматум, который, по данным СМИ, выдвинули Кремлю группировки повстанцев в Центральноафриканской республике.

По словам замглавы МИД РФ Сергея Вершинина, деятельность российских военных и наемников в ЦАР "оказывают стабилизирующий эффект на ситуацию", поэтому ни одна из сторон против их присутствия в стране якобы не выступает.

"Эта информация не имеет под собой оснований. В целом наша работа по ЦАР как с точки зрения присутствия российских советников, так и с точки зрения нашей активности на международных площадках, по нашему мнению, оказывает стабилизирующий эффект", - цитирует его ТАСС.

Напомним, ранее РБК со ссылкой на официальное коммюнике лидера мусульманских повстанцев в Центральноафриканской республике сообщил, что российским военным дали 48 часов чтобы покинуть территорию страны.

Отметим, вооруженный конфликт на религиозной почве между мусульманскими и христианским повстанцами вспыхнул в ЦАР в 2012 году. В 2016 году победу на выборах в стране одержал христианин Фостен-Арканж Туадера, заявивший о планах добиться примирения конфликтующих сторон.

Во время его правления свое влияние в ЦАР значительно усилила Россия. В МИД РФ официально подтвердили присутствие российских военных "специалистов" в Центральноафриканской республике. В Москве подчеркнули, что их задачей является обучение правительственных войск для стабилизации ситуации в стране в соответствии с резолюциями ООН. 

Летом 2018 года в ЦАР были убиты российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко. Они приехали в республику снимать фильм о российских наемниках из ЧВК Вагнера, подконтрольной так называемому "повару Путина" Евгению Пригожину.    

По данным СМИ, российская группировка в ЦАР состоит из кадровых военных разведчиков и 170 наемников.

Читайте в свежем номере журнала Новое Время

ЗОЛОТЫЕ ВРЕМЕНА: НВ публикует список 100 самых богатых украинцев

ПУТЕШЕСТВИЯ: телеведуший Дмитрий Комаров называет лучшие страны

АРХИВ: США отправляли на Вьетнамскую войну призывников с низким IQ

Читать журнал онлайн
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Геополитика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове