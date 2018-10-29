МИД РФ отрицает ультиматум повстанцев ЦАР

В Министерстве иностранных дел России отрицают ультиматум, который, по данным СМИ, выдвинули Кремлю группировки повстанцев в Центральноафриканской республике.

По словам замглавы МИД РФ Сергея Вершинина, деятельность российских военных и наемников в ЦАР "оказывают стабилизирующий эффект на ситуацию", поэтому ни одна из сторон против их присутствия в стране якобы не выступает.

"Эта информация не имеет под собой оснований. В целом наша работа по ЦАР как с точки зрения присутствия российских советников, так и с точки зрения нашей активности на международных площадках, по нашему мнению, оказывает стабилизирующий эффект", - цитирует его ТАСС.

Напомним, ранее РБК со ссылкой на официальное коммюнике лидера мусульманских повстанцев в Центральноафриканской республике сообщил, что российским военным дали 48 часов чтобы покинуть территорию страны.

Отметим, вооруженный конфликт на религиозной почве между мусульманскими и христианским повстанцами вспыхнул в ЦАР в 2012 году. В 2016 году победу на выборах в стране одержал христианин Фостен-Арканж Туадера, заявивший о планах добиться примирения конфликтующих сторон.

Во время его правления свое влияние в ЦАР значительно усилила Россия. В МИД РФ официально подтвердили присутствие российских военных "специалистов" в Центральноафриканской республике. В Москве подчеркнули, что их задачей является обучение правительственных войск для стабилизации ситуации в стране в соответствии с резолюциями ООН.

Летом 2018 года в ЦАР были убиты российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко. Они приехали в республику снимать фильм о российских наемниках из ЧВК Вагнера, подконтрольной так называемому "повару Путина" Евгению Пригожину.

По данным СМИ, российская группировка в ЦАР состоит из кадровых военных разведчиков и 170 наемников.