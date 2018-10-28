СМИ: Повстанцы в ЦАР объявили ультиматум президенту и российским наемникам, дав 48 часов на эвакуацию 

Лидер группировки мусульманских повстанцев в Центральноафриканской респулике (CNDS) Абдулайе Иссен дал правительственным войскам и российским военным 48 часов, чтобы покинуть контролируемые ими территории, пишет РБК со ссылкой на официальное коммюнике Иссена.

Причина ультиматума - отстранение от должности председателя парламента ЦАР Карима Мекасуа, мусульманина по вероисповеданию. Сейчас президентом республики являлся христианин Фостен-Арканж Туадера, а главой парламента - мусульманин, что должно помочь религиозному примирению в этой стране.

"Представители правительства, находящиеся на территориях, оккупированных бывшими группами Селеки, имеют 48 часов, чтобы покинуть эти районы", - заявил Иссен в разговоре с AFP.

В заявлении Иссена, опубликованном изданием Central African Republic News, лидер повстанцев обвинил президента ЦАР Туадеру в заговоре, который тот совершил при поддержке "наемников из России" и посетовал, что присутствие "близких к Кремлю наемников" становится "все более и более опасным для демократии" ЦАР.

В ультиматуме Иссена упоминаются "российские наемники" под руководством Валерия Захарова, которого французские СМИ называли российским "советником президента ЦАР Туадеры". Согласно данным RFI, он занимал пост советника по вопросам безопасности.

Вооруженный конфликт в ЦАР на религиозной почве начался в 2012 году между мусульманскими повстанцами и христианским ополчением. В 2016 году победу на выборах в ЦАР одержал христианин Фостен-Арканж Туадера, заявивший о планах добиться примирения конфликтующих сторон.

Во время его правления свое влияние в ЦАР значительно усилила РФ. В МИД России уже официально заявили о присутствии российских военных специалистов в ЦАР. В Москве подчеркнули, что задачей "специалистов", является обучение правительственных войск для стабилизации ситуации в стране в соответствии с резолюциями ООН.

Летом 2018 года в ЦАР были убиты российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко. Журналисты приехали в республику снимать фильм о российских наемниках из ЧВК Вагнер, подконтрольной "повару" президента Владимира Путина, Евгению Пригожину.

По данным СМИ, российская группировка в ЦАР состоит из 170 наемников ЧВК Вагнера и нескольких кадровых военных разведчиков.